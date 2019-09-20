Представитель Фридмана прокомментировал дело по банкротству Zed в Испании

Российскому бизнесмену, основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману не предъявлены какие-либо официальные обвинения в уголовном или ином правонарушении по делу о банкротстве группы Zed в Испании, предварительное расследование продолжается.

Представитель бизнесмена сообщил, что Фридман «не был обвинен в каком-либо уголовном или ином правонарушении в отношении несостоятельности группы Zed». «На этой предварительной стадии расследования господин Фридман является лишь подследственным», – пояснил он, передает РИА «Новости».

Кроме того, представитель Фридмана выразил уверенность, что власти Испании при рассмотрении дела примут его сторону.

«Любые обвинения в отношении Фридмана в какой-либо незаконной деятельности в отношении компаний группы Zed полностью ложны, и мы уверены, что испанские власти при рассмотрении дела согласятся с нами», – сказал он.

Представитель бизнесмена также рассказал, что обвинения были тщательно исследованы, что позволило сделать вывод об их безосновательности.

«Семья Долсет (владевшая группой Zed – ред.) и ее партнеры постоянно стремились привлечь Михаила Фридмана, Veon и Амстердамский торговый банк к тому, что, проще говоря, является спором между акционерами, к которому не относятся ни господин Фридман, ни Veon или Амстердамский торговый банк», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее испанская прокуратура попросила суд вызвать в качестве подозреваемого российского бизнесмена Михаила Фридмана по делу компании Zed WorldWide.

По мнению прокурора, российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании, которая на тот момент была на грани банкротства, и оказывать влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц.