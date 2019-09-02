Жители Мытищ задержали пристававшего к девочкам мужчину

Жители подмосковных Мытищ поймали подозрительного мужчину, пристававшего к девочкам на детской площадке.

Как передает РЕН ТВ, в Сети появилось видео, на котором толпа людей собралась вокруг нарушителя спокойствия. На кадрах видно, как мужчину уводят полицейские.

«Какой-то ненормальный, бегал за маленькими девочками, предлагал мороженое, звал к себе домой и предлагал завести семью. Девочкам 8-9 лет», – говорится в комментарии к видео.

В столичном главке МВД пояснили, что мужчина действительно был задержан, но заявлений о педофилии не поступало. Мужчину задержали за нарушение общественного порядка, но потом отпустили.

Напомним, в начале августа суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.