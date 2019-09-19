Пушков оценил «фантазмы» украинского посла о распаде России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что у украинских дипломатов по-прежнему слишком сильны «фантазмы», которые были у представителей прежней украинской власти. Так он прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича.

«У украинских дипломатов сильны фантазмы Порошенко-Турчинова. Плюс глупые амбиции без должной амуниции. Лучше бы об Украине беспокоились. На Россию зариться нечего», – написал Пушков в Twitter.

Ранее политолог Марат Баширов отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что среди украинских чиновников появился новый лидер по русофобским высказываниям.

Напомним, Александр Александрович в статье «Единственный способ справиться с Россией» для украинских СМИ заявил, что распад России должен стать целью для всего международного сообщества.