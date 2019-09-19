Политолог: Украинский посол поставил рекорд русофобии

Взгляд
19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:09  |  vz.ru
Разделы

Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
Перейти а раздел…

Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Как иностранцы влияли на русских правителей

    Зеленский нанес удар по фальсификации истории

    Как противокорабельные ракеты поражают цель

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Турция и США собрались вместе создать постоянные военные базы в Сирии
              Генпрокуратура попросила изменить наказание УстиновуНовак назвал условия для нового контракта по транзиту газа через УкраинуВласти Антальи усилили контроль над бассейнами в отеляхРезолюцию России в СБ ООН по Идлибу заблокировали
              СК восстановил хронологию перестрелки полицейских в МосквеМИД Эстонии собрался вызвать российского посла из-за интервью о войнеГермания передала России вербовщика террористовНовак заявил, что у Дании нет оснований отказываться от «Северного потока – 2»
              Киев заявил о недопустимости неподписания контракта по транзиту газаУкраинский посол в Сербии призвал сделать целью всего мира развал РоссииЗнаменитую теорию Стивена Хокинга о черных дырах опроверглиНа Украине собрались доплачивать производителям антироссийских фильмов

              Главная тема


              Российское новшество вызвало у Прибалтики приступ ревности

              эффективность вооружений


              В Минобороны оценили провал ПВО США в Саудовской Аравии

              камень преткновения


              Украина мешает ЕС строить Европу от Лиссабона до Владивостока

              состояние актрисы


              Заворотнюк начали готовить к операции по удалению опухоли

              Видео

              украинский исторический миф


              Зеленский ударил по «бандеровцам»

              историческое название


              Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

              после атаки дронов


              Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

              космическое сотрудничество


              Турция даст новую жизнь Байконуру

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Навязчивая пропаганда


              Сергей Худиев: Людоедство делают «элитарным пороком»

              Цепочка закономерностей


              Владимир Добрынин: Болтон ушел, а проблемы остались

              Шаг к глобализации


              Анна Долгарева: Пора изживать комплекс национального большинства

              на ваш взгляд


              Чем является Израиль для России?

              Политолог: Украинский посол поставил рекорд русофобии

                 19 сентября 2019, 19:55
              Фото: Radio Slobodna Evropa/YouTube
              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «В состязании украинских чиновников в русофобских высказываниях появился новый лидер, им стал посол Украины в Сербии Александр Александрович», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. Так он прокомментировал заявление украинского посла в Белграде, призвавшего «развалить Россию».

              Большинство сербов крайне негативно воспримут слова посла Украины Александровича, подчеркнул политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

              Ранее украинский дипломат в статье «Единственный способ справиться с Россией» заявил, что распад России должен стать целью для всего международного сообщества. «Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательной конечной целью распад Российской Федерации. Это единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран», – написал дипломат.

              «Большинство сербов помнят, что Россия была единственной страной, которая поддержала Сербию во время бомбардировок НАТО. В Сербии крайне благожелательное отношение к России», – отметил Баширов.

              По его оценке, в Белграде вряд ли поддержат тезис Александровича о том, что нужно только изолировать Россию «реальными экономическими санкциями» – так как именно санкции, а не военные действия, помогут развалить Россию. Сербия как известно, не поддержала санкции, введенные против России Соединенными Штатами и Евросоюзом. О том, что Белград никогда не введет такие санкции даже в процессе евроинтеграции, заявлял президент страны Александр Вучич в феврале 2018 года, и летом этого года подтвердила спикер Скупщины – парламента страны Майя Гойкович. Сербские власти не ориентируются на санкционные списки ЕС. «Нахождение в таком списке не мешает мне ездить в Сербию», – подчеркнул Баширов, который был включен в список как бывший руководитель правительства ЛНР.

              «Никто не удивится, и никто не расстроится», – заметил собеседник, говоря о возможной реакции на слова украинского посла.  «Им бы, украинцам, думать про экономику, а они думают про эти вещи... В конечном итоге пафос господина Зеленского и его команды сильно поубавится после этой зимы, которая будет очень тяжелой для них», – подытожил Баширов. Русофобство украинских чиновников давно известно и они состязаются в этом «виде спорта», резюмировал собеседник. «Еще один «рекорд» поставил человек, который с дипломатической службой имеет мало общего», – подчеркнул Баширов.

              Формально посол Александрович – украинский дипломат с большим стажем, который начал работать в МИД Украины еще в середине 1990-х. Однако его провокационные заявления уже вызвали нарекания у властей страны пребывания. В 2017 году МИД Сербии выпустил беспрецедентно жесткое заявление в адрес посла Украины.  В документе, подписанном госсекретарем Сербии Ивицей Тончевым, говорилось: Александр Александрович «постоянно забывает», что основная задача дипломата – это развитие двусторонних отношений и «все его действия сводятся к бесплодным попыткам нарушить отношения между Сербией и Российской Федерацией». Посол дал серию интервью балканским СМИ, в которых не только обвинил Россию во вмешательстве в сербские дела, но и обрушился на саму Сербию, которая якобы дестабилизирует Македонию, создает напряженность в Хорватии, а «сербские боевики» якобы попытались устроить переворот в Черногории.

              При этом отметим, что посол Александрович не был объявлен персоной нон грата, хотя этого еще в 2017 году требовал ряд депутатов Скупщины, в частности, лидер Радикальной партии Воислав Шешель.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............