Политолог: Украинский посол поставил рекорд русофобии

«В состязании украинских чиновников в русофобских высказываниях появился новый лидер, им стал посол Украины в Сербии Александр Александрович», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. Так он прокомментировал заявление украинского посла в Белграде, призвавшего «развалить Россию».

Большинство сербов крайне негативно воспримут слова посла Украины Александровича, подчеркнул политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Ранее украинский дипломат в статье «Единственный способ справиться с Россией» заявил, что распад России должен стать целью для всего международного сообщества. «Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательной конечной целью распад Российской Федерации. Это единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран», – написал дипломат.

«Большинство сербов помнят, что Россия была единственной страной, которая поддержала Сербию во время бомбардировок НАТО. В Сербии крайне благожелательное отношение к России», – отметил Баширов.

По его оценке, в Белграде вряд ли поддержат тезис Александровича о том, что нужно только изолировать Россию «реальными экономическими санкциями» – так как именно санкции, а не военные действия, помогут развалить Россию. Сербия как известно, не поддержала санкции, введенные против России Соединенными Штатами и Евросоюзом. О том, что Белград никогда не введет такие санкции даже в процессе евроинтеграции, заявлял президент страны Александр Вучич в феврале 2018 года, и летом этого года подтвердила спикер Скупщины – парламента страны Майя Гойкович. Сербские власти не ориентируются на санкционные списки ЕС. «Нахождение в таком списке не мешает мне ездить в Сербию», – подчеркнул Баширов, который был включен в список как бывший руководитель правительства ЛНР.

«Никто не удивится, и никто не расстроится», – заметил собеседник, говоря о возможной реакции на слова украинского посла. «Им бы, украинцам, думать про экономику, а они думают про эти вещи... В конечном итоге пафос господина Зеленского и его команды сильно поубавится после этой зимы, которая будет очень тяжелой для них», – подытожил Баширов. Русофобство украинских чиновников давно известно и они состязаются в этом «виде спорта», резюмировал собеседник. «Еще один «рекорд» поставил человек, который с дипломатической службой имеет мало общего», – подчеркнул Баширов.

Формально посол Александрович – украинский дипломат с большим стажем, который начал работать в МИД Украины еще в середине 1990-х. Однако его провокационные заявления уже вызвали нарекания у властей страны пребывания. В 2017 году МИД Сербии выпустил беспрецедентно жесткое заявление в адрес посла Украины. В документе, подписанном госсекретарем Сербии Ивицей Тончевым, говорилось: Александр Александрович «постоянно забывает», что основная задача дипломата – это развитие двусторонних отношений и «все его действия сводятся к бесплодным попыткам нарушить отношения между Сербией и Российской Федерацией». Посол дал серию интервью балканским СМИ, в которых не только обвинил Россию во вмешательстве в сербские дела, но и обрушился на саму Сербию, которая якобы дестабилизирует Македонию, создает напряженность в Хорватии, а «сербские боевики» якобы попытались устроить переворот в Черногории.

При этом отметим, что посол Александрович не был объявлен персоной нон грата, хотя этого еще в 2017 году требовал ряд депутатов Скупщины, в частности, лидер Радикальной партии Воислав Шешель.

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