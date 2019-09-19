Новак заявил, что у Дании нет оснований отказываться от «Северного потока – 2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия ожидает от Дании положительного решения по строительству «Северного потока – 2».

Оснований не одобрить этот проект у Дании нет, отметил министр, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Россия в ходе трехсторонних консультаций по газу предложила Украине возобновить прямые поставки газа, сообщает ТАСС.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в свою очередь заявил, что шанс достроить «Северный поток – 2» в срок еще есть, строительство проходит по графику.

«Построено более 81% от всей протяженности газопровода в двухветочном исполнении, в текущий период времени строительство ведется строго по графику. Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании», – пояснил Миллер.

Он пояснил, что датский участок обладает небольшой протяженностью, срок строительства на нем составляет около пяти недель.

В Газпроме заявляли, что рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» от властей этой страны к октябрю 2019 года. В случае отказа Копенгагена протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.

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