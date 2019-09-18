Анонсирован первый Московский экологический фестиваль в Парке Горького

Первый Московский экологический фестиваль пройдет 21 сентября в Парке Горького, посетителей обучат эковолонтерству, специалисты покажут пожарную технику и расскажут, как измерять радиационный фон. Кроме того, пройдут мастер-классы и выступления известных артистов, будет работать фуд-корт.

Фестиваль пройдет в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», в рамках которой до конца октября в регионах России планируется посадить 30 млн саженцев деревьев. Одна из важнейших программ нацпроекта «Экология» – сохранение лесов. Активное участие в кампании принимают молодежные и волонтерские организации, деятели культуры, известные спортсмены и артисты, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ожидается, что в акции по всей стране примут участие около трех миллионов человек. Среди них – члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей, региональных молодежных правительств, студенческих отрядов, Российского союза молодежи и Российского союза сельской молодежи.

Те, у кого нет возможности поехать на посадку деревьев, смогут сделать это онлайн. На сайте фестиваля предоставят возможность выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу.

Помимо посадки деревьев, в программе – очистка дна и берега Москвы-реки, экологические лайфхаки, мастер-классы по апсайклингу (арт-переработке) футболок, росписи экосумок и плетению авосек. Участников научат проводить замеры качества воды и воздуха. Кроме того, каждый сможет потушить пожар.

Отдельная программа ждет маленьких гостей. Для них подготовили занятия и игры экологической направленности.

В зоне фуд-корта можно будет попробовать угощения из экологически чистых продуктов. А на сцене в течение дня будут выступать IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, группы «Две Маши» и «Дискотека Авария», диджейское трио Swanky Tunes и другие исполнители.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Организатор — Всероссийское общество охраны природы.

Начало в 13.00. Все подробности можно найти на официальном сайте фестиваля.