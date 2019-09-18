Названа средняя зарплата врачей общей практики в поликлиниках Москвы

Средняя зарплата врачей общей практики и врачей-терапевтов участковых в поликлиниках Москвы за первое полугодие 2019 года составила 121,7 тыс. рублей, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Средняя заработанная плата врачей «узких» специалистов в поликлиниках Москвы за первое полугодие 2019 года составляет 115,7 тыс. рублей, а врачей общей практики и врачей-терапевтов участковых – 121,7 тыс. рублей «на руки» после вычета НДФЛ», – передает РИА «Новости» сообщение горздрава.

Там добавили, что в расчет средней заработной платы врачей не включается зарплата руководителей учреждений, главврачей, их заместителей и иных работников. Более 100 тыс. рублей в столичных поликлиниках получают 72% сотрудников – после вычета НДФЛ и без отработавших менее одной ставки.



«Дополнительно сообщаем, что заведующие отделениями в общей численности врачебного персонала составляют 10,8%, а их среднемесячная заработная плата за первое полугодие 2019 года составила 191,3 тыс. рублей, на руки – 166,4 тыс. рублей после вычета НДФЛ», – говорится в сообщении.

Напомним,в конце августа мэр столицы России Сергей Собянин заявил, что средняя зарплата учителей В Москве по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей.