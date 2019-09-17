Суд подтвердил права Маслякова на КВН

Суд по интеллектуальным правам признал за компанией Александра Маслякова «АМИК» право на товарный знак «The international union КВН».

«Заявление «Группа 7» оставить без удовлетворения», – цитирует решение суда РИА «Новости».

Суд отклонил иск компании «Группа 7», получившей права на книгу «КВН. Клуб веселых и находчивых», написанную в 1965 году, и сценарии игры «КВН», первый выпуск которой вышел в телеэфир в 1961 году. Компания просила Роспатент прекратить правовую охрану этого бренда, зарегистрированного на компанию Маслякова. Ведомство отклонило претензии, признав доводы «АМИК», заявившей о том, что известность бренду принесли телепередачи Маслякова, а не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова.

Всего «Группа 7» подала три иска, в которых оспаривались общеизвестный бренд «КВН», а также товарные знаки «Планета КВН» и «The international union КВН». На данный момент это первое решение суда по этому делу.



Литературные произведения были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. Когда скончался последний из соавторов Муратов, имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, В 2017 году женщина передала их «Группе 7». Как утверждает истец, обозначение «КВН» стало общеизвестным благодаря телепередачам и не связано с деятельностью «АМИК», которая в 2010 году приобрела права на него, не получив согласие авторов книги и первых сценариев.

По заявлению юриста истца, телепередача «КВН» вышла в 1961 году и сразу завоевала популярность у зрителей. Поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации, мотивами, целями. Однако трансляции прекратили из-за цензуры, а сама игра продолжилась.



Представители Роспатента при этом утверждали, что Масляков более известен зрителям, в отличие от авторов книги, соответственно патент был выдан законно.

Напомним, в конце 2017 года в Сети разгорелся скандал после заявления Маслякова-младшего о запрете на использовании аббревиатуры «КВН» в фильме об истории клуба.