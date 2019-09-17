Спецпредставитель президента сравнил безопасность Telegram и WhatsApp

Используемое в мессенджере Telegram программное решение безопаснее решения WhatsApp, заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Абсолютно безопасных средств связи не существует. Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на вопрос, планируется ли создание таких мессенджеров на базе квантовых технологий для госслужащих в России, он сказал: «Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история».

«Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», – сказал Песков, добавив, что пользуется обоими мессенджерами.

Напомним, в понедельник экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мессенджер WhatsApp обладает низким уровнем шифрования и не годится для использования должностными лицами государств.