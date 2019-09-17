Россиян задержали за кражу денег из кассы ТЦ в Минске

Правоохранительные органы Минска задержали пятерых россиян по подозрению в краже денег из кассы торгового центра, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«Правоохранителями Фрунзенского РУВД Минска задержаны пять граждан Российской Федерации, которые подозреваются в хищении денежных средств из кассового аппарата в одном из торговых центров столицы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержанными оказались жители Нижегородской и Саратовской областей, по данным правоохранителей, они приехали в республику, чтобы найти «легкие деньги».

«Придя в магазин, 41-летний житель Нижегородской области под видом совершения покупки попросил кассира разменять ему крупную купюру белорусских рублей на более мелкие. Вероятно, обладая навыками убеждения, фигурант с легкостью получил доступ к кассовому аппарату, где стал выбирать необходимые ему купюры», – пояснило ведомство.

В ходе подбора денег мужчина незаметно для продавца вытащил из кассы некоторое количество денег, которое значительно превысило сумму обмена, после чего скрылся вместе с приятелями, отметило ГУВД.

«О том, что доброжелательный посетитель вытянул из кассы порядка 500 рублей (около 245 долларов), работники магазина осознали не сразу. Информация о хищении стала известна после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники магазина незамедлительно обратились за помощью к правоохранителям. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам», – уточнило ведомство.

Задержанные находятся в СИЗО, материалы проверки переданы в Следственный комитет для правовой оценки действий фигурантов.