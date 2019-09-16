В России ищут добровольцев для эксперимента в имитирующей невесомость ванне

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) объявил набор добровольцев для участия в эксперименте по изучению воздействия невесомости на организм человека.

«ИМБП РАН сообщает о наборе испытателей из Москвы и Московской области для участия в исследовании, которое будет проводится с использованием специальных иммерсионных ванн, действие которых на организм сходно с действием невесомости», – сказано в группе ИМБП РАН во «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что испытателями-добровольцами могут стать здоровые мужчины без вредных привычек, средней тренированности. Возраст кандидатов – от 24 до 40 лет, рост до 180 см, вес до 80 кг. Для участия в эксперименте добровольцам необходимо выделить три недели в октябре-ноябре.

«Участие в таком исследовании абсолютно безопасно для жизни. Самый длительный эксперимент по пребыванию в условиях «сухой» иммерсии составил 56 суток, где было показано, что организм человека хорошо восстанавливается и после таких экстремальных воздействий (в данном эксперименте планируется пятисуточное воздействие)», – отметили в ИМБП, уточнив, что добровольцы будут находиться под круглосуточным наблюдением медиков.

Кроме того, ученые пообещали добровольцам «денежное вознаграждение, интересное времяпровождение».

Ранее сообщалось, что добровольцев в России заставят неделю лежать ради экспансии на Луну.