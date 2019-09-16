Полиция начала проверку драки хоккеистов и болельщиков в Новосибирске

Полиция в Новосибирске начала проверку по факту драки, возникшей во время матча по любительскому хоккею, «жесткие меры» уже пообещала принять и федерация хоккея Новосибирской области.

Ранее в одном из популярных в Новосибирске пабликов появилось видео, на котором во время матча Лиги любительского хоккея Новосибирска между командами «Драйв-2» и «Кристалл Обгэс 2» болельщики одной из команд избивают хоккеиста. Известно, что конфликт произошел на ледовой арене «Фламинго».

«По факту драки проводится проверка», – передает РИА «Новости» слова представителя ГУМВД по Новосибирской области. По информации источника, сначала информация об обратившемся с побоями мужчине поступила в полицию из больницы, а затем хоккеист написал заявление.

«В данный момент происходит рассмотрение всех рапортов по поводу этого инцидента, а также идентификация всех участников события с помощью фото- и видеоматериалов. Лига совместно со всеми специалистами ФХР категорически против подобных аморальных действий и сделает все возможное, чтобы хоккей был чистым», – говорится в заявлении Лиги любительского хоккея Новосибирска.

Тем временем, президент федерации хоккея Новосибирской области Юрий Карандин сообщил, что организация решительно осуждает произошедшее и намерена принять самые жесткие меры к нарушителям.

«У нас сейчас проходит заседание правления. Сейчас обсуждаем, кому, сколько и как дать... Складывается общее мнение – пожизненно отстранить тех людей, которые били. Тех, кто тоже пытались в это дело войти - дисквалификация, посмотрим, на год или на три. Сейчас этот вопрос обсуждаем, выслушиваем все мнения», – сказал Карандин.

Он добавил, что региональная федерация хоккея также намерена обратиться в полицию с собственным заявлением в связи с «элементами», не относящимися к хоккею.

«Года три назад у нас уже был такой случай, мы игрока дисквалифицировали пожизненно за эти вещи. Сейчас ситуация из ряда вон выходящая, и поэтому реакция у нас очень жесткая», – сказал он.

Напомним, в марте 2018 года в Нидерландах футбольные фанаты клуба «Гоу Эхед Иглас» напали на игроков команды «Де Графсхап».

К моменту нападения «Де Графсхап» выигрывал со счетом 4:0, после чего в дело вступили хулиганы, после инцидента семь человек были арестованы.