Климкин назвал обмен «ловушкой» Путина для Зеленского

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает обмен заключенными между Москвой и Киевом «эмоциональной ловушкой», в которую российский президент Владимир Путин пытается поймать украинского лидера Владимира Зеленского.

«Путин будет пытаться создать для Зеленского определенное предложение, от которого, как Путин считает, ему будет трудно отказаться. Сейчас на этой эмоциональной волне после освобождения... Он специально сделал это именно в эти временные рамки. Он сделал это после саммита «семерки» и до «нормандского» саммита», – передает слова Климкина «Страна».

Он также отметил, что Путин таким образом может завлечь Зеленского в ловушку.

«И то, что он расширил формат, больше людей освободил, это именно идея создать не политическую, а эмоциональную ловушку. Я очень надеюсь, что Зеленский на это не пойдет», – сказал Климкин.

Он считает, что Россия пытается добиться того, чтобы «процессы на Украине стали неконтролируемыми».

«Чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации», – заявил Климкин.

В пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал оттепелью состояние отношений между Москвой и Киевом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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