Трамп объявил о ликвидации сына бен Ладена

Сын Усамы бен Ладена – Хамза бен Ладен – был уничтожен в результате американской спецоперации, сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, сын бен Ладена занимал важное место в иерархии террористов и готовил нападения, передает РИА «Новости».

В конце июля стало известно о смерти сына бен Ладена, но о времени его гибели не сообщалось. В начале августа появились подозрения, что к этому причастны Соединенные Штаты.