Опубликовано первое фото Собчак и Богомолова в церкви

Опубликована первая фотография с обряда венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Первое фото опубликовала экс-супруга Федора Бондарчука Светлана, подписав его «Люблю вас!», передает РЕН-ТВ.

Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак обвенчались в храме Большего Вознесения. На свадьбу отреагировал экс-супруг Собчак Максим Виторган.