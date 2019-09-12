ФСБ заявила о возросшей угрозе терактов с помощью дронов

Спецслужбы разных стран фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов, заявил первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов.

«Поступающая в компетентные органы Российской Федерации информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов. Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ» – передает ТАСС слова Смирнова после прошедшего под его председательством в Санкт-Петербурге заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

Напомним, в среду Госдума в первом чтении приняла проект закона, который дает полицейским, Росгвардии и спецслужбам право в случае необходимости идентифицировать управляющего дроном человека и сбивать аппарат.