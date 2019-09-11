МВД дало разъяснения по «нападению на инкассаторов»

Информация ряда СМИ о нападении на инкассаторов и хищении у них денег в Подмосковье не соответствует действительности, проводились учения, сообщили в региональном главке МВД.

«Размещенная в ряде СМИ информация о нападении на инкассаторов и хищении у них крупной суммы денег не соответствует действительности. В Щелковском районе Московской области проводятся учения», – передает РИА «Новости» сообщение подмосковной полиции.

Напомним, во вторник обвиняемый в убийстве сотрудников ЧОП и серии нападений на инкассаторов в Химках в 2017 году был арестован по решению подмосковного суда.