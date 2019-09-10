Арестован обвиняемый в нападениях на инкассаторов в Химках в 2017 году

Обвиняемый в убийстве сотрудников ЧОП и серии нападений на инкассаторов в Химках в 2017 году арестован по решению подмосковного суда.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области предъявлено обвинение 48-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), по факту нападения на инкассаторов в Химках. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под страж», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Напомним, нападение, в ходе которого погиб инкассатор, произошло в январе 2017 года. ЧОПовец погиб в результате огнестрельного ранения.