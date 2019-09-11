Приставам хотят разрешить проверять планировку в квартирах

Минюст предложил изменить федеральный закон «Об исполнительном производстве», и позволить приставам приходить в квартиры россиян с проверкой на предмет проведения незаконной перепланировки, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения», – передает ТАСС описание проекта на портале.

В документе указано, что представители ведомства смогут получить доступ в помещения при исполнении судебного акта, выданного по заявлению чиновников Госжилнадзора и органа муниципального жилищного контроля.

Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года.

Напомним, в конце августа московские приставы впервые нашли должников через систему «Безопасный город».

