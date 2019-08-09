Вашингтон предостерегли от повторения ошибок Рейгана в ситуации с «Северным потоком – 2»

Сенат конгресса США слишком поздно начал пытаться помешать строительству газопровода «Северный поток – 2», и теперь неуверенные попытки Вашингтона вмешаться напоминают то, как в эпоху президента Рональда Рейгана американская сторона предпринимала попытки ограничить экспорт в Европу советского газа, пишет Bloomberg.

Сенат еще не проголосовал насчет законопроекта о введении санкций против строительства подводной части «Северного потока – 2», которая должна пройти по дну Балтийского моря, но тот уже почти готов и по плану должен быть приведен в действие в 2019 году, передает «Иносми».

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн отмечает, что неуверенные попытки США помешать проекту «Северный поток – 2», как в эпоху Рейгана Вашингтон пытался ограничить экспорт в Европу советского газа.

Эксперт указал, что тогда «все эти меры не имели никакого эффекта», и, вероятно, в данный момент следует ожидать того же.

«Уже слишком поздно что-то предпринимать, ведь большая часть трубопровода проложена. Разве что США введут ретроактивные санкции, но это, я полагаю, вызовет настоящую бурю по эту сторону Атлантики», – добавил он.

Издание отмечает, что «Северный поток – 2» расколол Евросоюз, и многие страны, например, Польша, очень обеспокоены что российская компания Газпром, которая и так уже главный поставщик газа в Европу, за счет нового трубопровода еще больше увеличит свое влияние.

Кроме того, он вызвал напряженность в торговых отношениях с США: американский лидер Дональд Трамп предостерегает, что проект усугубит зависимость Европы от России, а министр энергетики Рик Перри активно рекламирует «газ свободы» из Северной Америки.

«Сенаторам вряд ли удастся в этом году остановить проект, но «возможны некоторые накладки», – считает Уэйн Брайан, эксперт финансового рынка и аналитик лондонской компании Alfa Energy Ltd.

Цены на газ в Нидерландах в 2020 году прогнозируются на 55 % выше, чем в следующем месяце 2019 года, что свидетельствует о повышенном риске, связанном с его поставками.

Германия и другие сторонники «Северного потока – 2» говорят, что новый газопровод необходим, чтобы заменить газом уголь и атомные электростанции по всей Европе и способствовать неустойчивому развитию возобновляемых источников энергии, а также достижению климатических целей.

Законопроект, подразумевающий санкции против проекта, продвигает республиканец от Техаса Тед Круз и демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. Он будет нацелен на суда, которые занимаются прокладкой газопровода и руководителей компаний, связанных с этими судами.

Шейхин заявила, что будут затронуты только швейцарская Allseas Group SA и Saipem SpA.

«Saipem SpA не считает, что этот законопроект в том виде, в котором он сейчас существует, применим к уже имеющимся обязательствам компании по «Северному потоку – 2», – указал Винченцо Ромео Трамонтано, официальный представитель миланской компании.

По его словам, компания «понимает, что по данному законопроекту санкции в будущем будут введены против определенных судов, которые помогают в строительстве трубопровода».

В свою очередь Allseas, которая прокладывает двойные трубы, отказалась «рассуждать о потенциальных последствиях санкций», как она заявила в электронном письме.

Указывается также, что против «Северного потока», почти идентичного второму, в 2011 году у США было мало возражений, однако из-за последовавших потом одно за другим событий их позиция изменилась.

Так, произошел конфликт между Россией и Украиной, которая ранее была ключевой страной для транзита газпромовского газа и теперь может потерять миллиарды долларов, если поставки будут осуществляться через «Северный поток – 2».

Конфликт достиг своей кульминации в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, и на Москву наложили санкции США и ЕС.

Во-вторых, США в 2016 году начали экспортировать свой сланцевый газ, так активно наращивая объемы, что в данный момент они третий по величине экспортер жидкого газа в мире.

Эксперт по биржевому товару Лоран Сегален, который сейчас является совладельцем лондонской компании Megawatt-X и консультантом по финансированию проектов по добыче солнечной энергии и энергии ветра, Вашингтон может быть обеспокоен будущим глобальным спросом на газ.

«В Азии американскому СПГ мешает газ из Катара и Австралии. А Германия – лакомый кусок, который американские производители СПГ хотят отобрать у русских. Если «Северный поток – 2» будет воплощен в реальность, американские экспортеры СПГ на ближайшие годы могут попрощаться с потенциальными поставоками газа в Германию», – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что у США появилась возможность саботировать поставки российского газа в Европу.

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