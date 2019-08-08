Россия повысила тариф на прокачку нефти через Белоруссию

Москва и Минск договорились о повышении тарифа на прокачку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября и на индексацию с 1 января 2020 года согласно существующим между двумя странами правилам, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

С 1 января 2020 года тариф проиндексируют по существующей методике повышения тарифа, пояснил Козак, передает ТАСС.

«Предложения белорусской стороны справедливы. Тарифы на прокачку нефти у них значительно ниже, чем у нас в России. Но есть методика индексации, доведения до российского уровня – вот мы поэтапно движемся в этом направлении», – заключил вице-премьер.

О повышении тарифа на транзит с сентября ранее сообщал концерн «Белнефтехим».

В июле глава российского Минэнерго Александр Новак сообщал, что Москва и Минск близки к договоренности по тарифу на транзит нефти.