Беглов вручил ключи от квартиры петербургской семье за рождение сразу четверых детей

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил семью Морозовых, у которых 23 июля родилось сразу четверо малышей. Он вручил им документы на трехкомнатную квартиру на Коломяжском проспекте.

«Теперь вы – многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку», – сказал Беглов, вручая Морозовым документы на трехкомнатную квартиру на Коломяжском проспекте, сообщается на сайте администрации Петербурга.

Роды прошли в Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Диана, Богдан, Роман и Алексей Морозовы уже получили медицинские полисы, также они поставлены на особый учет в службе социальных участковых, которая поможет решить вопросы медицинского обеспечения и социальной поддержки.

Морозовым будут предоставлены и другие меры социальной поддержки, в частности выплаты на каждого ребенка, выплаты на многодетную семью, а также региональный материнский капитал.

Еще одним приятным сюрпризом молодой семье станет услуга социальной помощницы – няни. Эта услуга будет доступна многодетным петербургским семьям с 1 января 2020 года. Но в честь уникального случая – рождения четырех малышей – было принято решение запустить пилотный проект досрочно. Оксана Морозова первой опробует новую услугу, а ее пожелания и впечатления будут учтены в дальнейшей работе службы.

Рождение сразу четырех малышей – первый случай за всю историю открывшегося в 2013 году Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.