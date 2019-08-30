США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot

Ракета Patriot PAC-3 перехватила крылатую ракету на большой дальности, сообщает военно-промышленная компания Nortrop-Grumman.

Испытания состоялись на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, передает ТАСС.

Как сообщает компания, ее сотрудники и специалисты армии США «осуществили успешный перехват крылатой ракеты на большой дальности».

В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».

Nortrop-Grumman сообщает, что «объединенная система» доказала свою способность ликвидировать низколетящие цели на расстояниях, которые намного превосходят доступные для Patriot.

Напомним, западные СМИ заявили о бессильной против российских ракет системе ПРО США.