Дело о хищениях при строительстве резиденции Путина вернули в прокуратуру

Уголовное дело о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огареве возвращено в прокуратуру, сообщил Третий окружной военный суд.

В суде уточнили, что данное решение было принято еще в середине августа, передает ТАСС.

Как пишет «Коммерсант», суд отметил, что обвинение не указало признаки организованного преступного сообщества, нет доказательств участия фигурантов в ОПС, не конкретизировано обвинение в присвоении бюджетных средств, нет заключений экспертов.

Из документов по делу следует, что ФСО не имеет претензий к объектам президентской резиденции.

Кроме того, обвинение считает, что ФГУП «Атэкс» ФСО является «структурным подразделением ОПС», с чем суд не согласился.

Напомним, в деле семь фигурантов. Их обвиняют в хищении более 1,5 млрд рублей.