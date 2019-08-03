Аэропорт Хитроу отменил 172 рейса

Администрация лондонского аэропорта Хитроу отменила 172 авиарейса из-за намеченной на 5 и 6 августа забастовки членов британского профсоюза Unite.

По информации Би-би-си, профсоюз отверг очередное предложение представителей Хитроу о повышении зарплат сотрудников. При этом новый раунд переговоров состоится в субботу и забастовка будет отменена, если стороны придут к соглашению, передает ТАСС.

В Хитроу пока не сообщают о том, какие именно рейсы отменены. Ситуация затронула больше 90 авиаперевозчиков.

Пассажирам рекомендуется уточнять у авиакомпаний, будет ли отменен тот или иной рейс, а также прибывать в аэропорт как минимум за два-три часа до вылета.

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В Хитроу добавили, что авиакомпании могут предоставить своим клиентам компенсации.

В профсоюзе сообщили, что в стачке в общей сложности может принять участие до 2,5 тыс. человек – сотрудников службы безопасности, а также инженерной и пожарной служб Хитроу. По их оценкам, двухдневная забастовка обойдется аэропорту в 4,6 млн фунтов стерлингов (5,6 млн долларов).

В конце июля Министерство иностранных дел России предупреждало россиян о задержке или отмене рейсов в лондонском аэропорте Хитроу и нескольких аэропортах Италии.