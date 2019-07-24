МИД предупредил о задержке или отмене рейсов в Британии и Италии

Министерство иностранных дел России предупреждает россиян о задержке или отмене рейсов в лондонском аэропорте Хитроу и нескольких аэропортах Италии.

«Великобритания – 26-27 июля забастовка авиадиспетчеров аэропорта Хитроу (LHR); изменения в расписании, задержка/отмена авиарейсов», – говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.

Также ведомство предупреждает о протестах авиаперевозчиков и сотрудников ряда итальянских аэропортов 26 июля. На сутки будет приостановлена работа международного аэропорта Милана Линате и авиакомпании Alitalia. С 10.00 до 14.00 того же дня не будут работать аэропорты Милана, Болоньи и Вероны.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera, в Италии также проходит масштабная забастовка работников общественного транспорта.

«Движение поездов по региональным маршрутам не гарантировано. Возможно, какие-то рейсы будут выполняться, все зависит от того, кто примет участие в забастовке», – сообщил представитель компании государственных железных дорог Италии Trenitalia. Забастовка продлится до 17.00 (18.00 мск) и не затронет поезда скоростных железнодорожных линий.

О прекращении работы на четыре часа также объявили водители автобусов, машинисты метро и трамваев. В Риме забастовка пройдет с 12.30 (13.30 мск) до 16.30 (17.30 мск).

Забастовка, объявленная крупнейшими профсоюзами в знак протеста против условий работы, коснется не только пассажирского, но и грузового транспорта, а также сектора морских перевозок. Министерству инфраструктуры и транспорта не удалось пока достичь соглашения с представителями сектора и предотвратить протестную акцию.