Газпром в рамках спора с Нафтогазом в Англии выплатил 345 млн долларов

Газпром с начала года в рамках дела о признании в Англии решения арбитража Стокгольма по спору с Нафтогазом внес обеспечительные платежи на сумму 345 млн долларов, следует из отчета российской компании по МСФО.

«В рамках производства по делу о признании (в Англии) и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража ПАО «Газпром» в 2019 году внесло на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 миллионов долларов США», – говорится в отчете Газпрома.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов. Однако Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции Газпрома на октябрь 2019 года.

Между тем летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания 2,56 млрд долларов через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые Газпром также обжаловал.