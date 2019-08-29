Полиция уничтожила 3 тонны конопли в Подмосковье

Неподалеку от подмосковного города Раменское полицейские уничтожили около 3 тонн дикорастущей конопли, сообщили в региональном главке МВД.

«Сотрудники полиции по городу Раменское совместно с коллегами из УНК (управления по контролю за оборотом наркотиков) ГУ МВД по Московской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак» на территории Раменского района выявили участок общей площадью около 3 гектаров с дикорастущей коноплей», – передает ТАСС сообщение полиции.

Там добавили, что экспертиза выявила наличие в образцах растений тетрагидроканнабинола, что позволяет считать его марихуаной.

«С помощью специальной техники путем скашивания, перепахивания почвы и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса. Общая масса уничтоженных растений составила более 3 тонн», – сообщили в полиции.

Напомним, ранее сотрудники полиции в пригороде подмосковного Жуковского обнаружили и уничтожили более 10 га дикорастущей конопли.