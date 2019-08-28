Начата проверка после отказа тюменских врачей принять умирающего пациента

Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку в больнице, врачи которой отказались принимать пациента с тяжелым заболеванием, сообщили в пресс-службе ведомства.

«К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна», – сказала РИА «Новости» представитель ведомства.

По ее словам, в настоящее время в больнице проводятся проверки, медицинская документация проходит экспертизу.

Ранее жительница Тюмени Любовь Прорвина обвинила врачей в халатности и бесчеловечном отношении. В соцсети «Вконтакте» она рассказала, что врачи областной клинической больницы №2 незадолго до смерти ее 44-летнего супруга отказали ему в срочной операции.

Несмотря на последнюю стадию заболевания и сильные боли, медики предложили мужчине встать в очередь на плановую операцию через 10-12 месяцев.

По словам Прорвиной, состояние супруга ухудшилось в конце июня, однако в ОКБ №2 принять пациента отказались, в результате чего он скончался.

Ранее сообщалось, что тюменские врачи отказались принимать девушку с отеком легких.