Опубликовано видео падения испанского самолета в Средиземном море

В Сети опубликовали видеозапись с моментом падения самолета испанских ВВС в Средиземном море.

Кадры с крушением испанского C-101 в море опубликовал Twitter-аккаунт Air Plus News.

В ролике запечатлено, как воздушное судно на большой скорости приблизилось к водной глади и влетело в море, оставив множество брызг.

Ранее сообщалось, что пилот С-101 успел катапультироваться перед падением самолета.