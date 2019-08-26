Во ФСИН раскрыли подробности побега заключенного из ростовской колонии

Сбежавшего из ростовской колонии заключенного планировали по решению суда перевести в колонию строгого режима, сообщили в ГУФСИН по региону.

Заключенный был осужден по статьям «Убийство» и «Причинение средней тяжести вреда здоровью» в 2005 году, его приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ФСИН.

Срок заключения осужденного истекал в 2022 году. В 2018 году суд поменял ему режим содержания со строгого на колонию-поселение.

«Администрация колонии-поселения в этом году ходатайствовала, чтобы ему изменили режим содержания на строгий из-за нарушения правил распорядка. Суд принял такое решение, и 27 августа оно должно было вступить в силу, то есть осужденного должны были этапировать в колонию строгого режима. За два дня до этого он сбежал», – добавили в ведомстве.

По этим данным, заключенный не пойман до сих пор.

Ранее из-за побега заключенного в городе Новочеркасске Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».