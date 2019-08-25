Верник объяснил появление фото сморкающегося в пятитысячную купюру сына

Актер театра и кино, телеведущий и продюсер Игорь Верник отреагировал на опубликованную в Сети фотографию своего сына Григория, который сморкается в купюру достоинством 5 тыс. рублей.

Верник заявил «Комсомольской правде», что фото сделали во время съемок фильма под названием «Интересное кино».

«Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки», – добавил он.

Ранее фотографию сына российского актера с банкнотой опубликовал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что считает поведение студента МХАТа недопустимым. «Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», – подчеркнул он.