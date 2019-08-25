Песков ответил на слова Трампа о возможном приглашении Путина на саммит G7

Кремль рассмотрит приглашение на саммит «Большой семерки» в США в случае его поступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «большой семерки» в США. Он также признал, что на последнем саммите обсуждалось возможное приглашение России в этот формат.