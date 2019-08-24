Электромонтажник выжил после удара в 6 тыс. вольт

В Сети появилось видео происшествия на горно-обогатительном комбинате в Ковдорском районе Мурманской области, где электромонтажника ударило током в 6 тыс. вольт.

Инцидент произошел в июле 2019 года, однако Следственный комитет региона опубликовал видео только сейчас.

В ведомстве уточнили, что 34-летний электромонтажник был госпитализирован с предварительным диагнозом «ожог вольтовой дугой площадью 50-60 % тела (20-30 % глубокие ожоги), ожоговый шок 2 степени».

По предварительным данным, пострадавший был допущен к проведению работ «без выполнения технических мероприятий по проверке отсутствия напряжения на кабельных линиях перед началом работ» и «без комплекта спецодежды, устойчивой к термическому воздействию электрической дуги».

Ранее сообщалось, что рабочего убило током на ледоколе в Петербурге.