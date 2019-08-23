Шпиц-гипнотизер с российского телеканала рассмешил соцсети

Фрагмент программы «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1», в котором шпиц по кличке Принцесса гипнотизирует 15 человек взглядом, вызвало волну шуток в Сети.

Видео появилось в Instagram телеканала «Россия 1», публикацией ролика канал хотел напомнить о выходе нового сезона шоу. В ролике люди, «загипнотизированные» собакой, падают на подушки.

Ролик широко распространился в русскоязычном сегменте соцсетей. В комментариях пользователи отметили «актерскую игру» людей, которых «усыпил» взгляд шпица, а также то, что все падают точно на подушку. Кто-то отметил, что собака сама не понимает, «что это за странные люди и почему они падают».

Некоторые недоумевали, почему на шоу про удивительных людей выступает домашний питомец. Многие комментаторы лаконично отметили «глупость» ролика и возмутились отношением к телезрителям.