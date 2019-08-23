При столкновении автобуса с трубопроводом в Удмуртии пострадали 15 человек

В Ижевске автобус врезался в опору трубопровода, в результате ДТП травмы получили 15 человек.

«В 18.30 (17.30 мск) в Ижевске водитель автобуса «Нефаз» не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода. В результате ДТП 15 пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести», – сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Накануне сообщалось, что Росстандарт организовал проверку систем безопасности автобусов из-за увеличения числа ДТП