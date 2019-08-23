Один из богатейших людей мира скончался в США

На 80-м году жизни скончался американский предприниматель, миллиардер и один из богатейших людей в мире Дэвид Кох.

«Источники, близкие к семье Дэвида Коха, говорят, что он умер», – цитирует сообщение журналиста New Yorker Джейн Майер в Twitter РИА «Новости».

Кох появился на свет 3 мая 1940 года. После окончания обучения по технологической специальности вместе с братьями работал в фирме отца Koch Industries. Дэвид и его брат Чарльз расширили влияние и приумножили капитал отцовской компании, занявшись инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.

Forbes оценил его состояние на июнь 2018 года в 51 млрд долларов, в списке самых богатых людей мира Дэвид Кох занимал 11 место. По данным Bloomberg на август 2019 года состояние братьев Чарльза и Дэвида составило 124, 5 миллиарда долларов.

Ранее Forbes разместил семью Кох на втором месте в рейтинге самых богатых семей мира.