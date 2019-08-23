The Guardian удалила упоминание России из подписи к сделанному в Крыму фото

Британская газета The Guardian удалила упоминание России из подписи к репортажному фото, сделанному на фестивале «Таврида» в Крыму.

Изначально издание написало, что полуостров относится к территории России. Однако спустя несколько часов после появления сообщений об этом в российских СМИ The Guardian оставила рядом со снимком лишь подпись "Crimea" (Крым).

Отметим, что это не первый случай признания Крыма российским со стороны СМИ и медиапроектов. Так, в 2016 году в посольстве Украины в Варшаве возмутились решением польского издательства «Галилеос», опубликовавшего политическую карту Европы, в печатной версии которой Крым указан как территория России.

Кроме того, еще в марте 2014 года Mail.ru и «Яндекс» обновили карты, обозначив Крым как часть России. Тогда же подразделение Национального географического общества США National Geographic Maps решило отобразить Крым в составе России. В апреле 2014 года поисковый ресурс Google обновил свою карту, в которой теперь Крым также отображается как территория России.

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