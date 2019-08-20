В Подмосковье воздушный шар с туристами повис на линии электропередач

Воздушный шар, на котором находилось семь человек, неудачно приземлился в Московской области и повис на столбах линии электропередач. Пилот пострадал.

«Нештатное приземление» воздушного шара в Дмитровском городском округе произошло из-за ветра, передает «Интерфакс».

Шесть пассажиров спрыгнули, пилот получил травму ноги.

Telegram-канал Mash сообщает, что инцидент произошел возле села Подосинки, шар повис на проводах ЛЭП.

Сейчас спасатели пытаются снять шар со столбов.