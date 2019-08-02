Российская фигуристка назвала олимпийское золото Загитовой незаслуженным

Российская фигуристка Анастасия Губанова заявила, что ее коллега Алина Загитова не заслужила «золото» Олимпиады в Пхенчхане.

Как передает слова Губановой «Р-Спорт» со ссылкой на прямой эфир в ее Instagram, выиграть Олимпиаду должна была Евгения Медведева.

«У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль», – сказала фигуристка.

Она добавила также, что лично против Загитовой ничего не имеет.

Напомним, выступление российских девушек на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане стало поистине триумфальным. Звание олимпийской чемпионки в женском одиночном катании получила 15-летняя россиянка Алина Загитова. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы, и она стала обладательницей серебряной медали.

При этом обе девушки получили равные оценки за произвольную программу, однако еще в короткой программе Загитова установила рекорд, набрав 82,92 балла, и тем самым превзошла рекорд Медведевой, установленный в тот же день несколькими минутами ранее.

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