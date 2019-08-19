Религиозные активисты раздели мужчину в Новосибирске

В Новосибирске активисты «Движения Сорок сороков» заставили молодого человека снять футболку, на которой была изображена карикатура на святого, угрожая написать на него заявление по делу об оскорблении чувств верующих.

«Сегодня в районе метро Площадь Маркса молодой парень вежливо после прохода к сотрудникам полиции вместе с братом из «Движения Сорок Сороков (Новосибирск)» согласился снять футболку с карикатурой на святого. Хорошо, с собой у него была ещё джинсовая накидка – если бы поехал с голым торсом – мог бы замерзнуть», – говорится в сообщении в группе движения «ВКонтакте».

Позже портал «Тайга.инфо» сообщил, что полицейские подтвердили обращение гражданина к сотруднику МВД на площади Маркса. Этот гражданин заявил, что футболка, в которую был одет стоявший неподалеку молодой человек, «оскорбляет его чувства верующего». Активист собирался написать заявление.

«Сотрудники предложили пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет писать заявление. Молодой человек согласился», – рассказали в МВД.

В полиции подчеркнули, что конфликт был разрешен без вмешательства сотрудников. Футболку молодой человек, на которого собирались написать заявление, забрал с собой.

«Движение Сорок сороков» организовано 1 июня 2013 года. Его активисты стали известны после нападения на защитников парка «Торфяники» в Москве. Также они поддерживали вырубку сквера в центре Екатеринбурга под строительство храма.

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