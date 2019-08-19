В России изменились правила фитосанитарного контроля

Российские таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан. Соответствующие меры прописаны в утвержденных кабмином правилах карантинного фитосанитарного контроля, которые вступают в силу с 19 августа.

Согласно новым правилам, если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат, пишет «Российская газета». Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Под правила подпадают многие фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Также правила действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.