Хор мальчиков в Германии решили засудить за отказ принимать девочку

В Германии родители девятилетней девочки, которую отказались брать в берлинский хор мальчиков, подали в суд, сообщает MietSpiegel News.

Родители остались недовольны тем, что кандидатуру девочки отклонили только из-за ее пола. Они сочли отказ хора, как учреждения, которое финансируется за счет государства, дискриминационным, «недопустимым» и нарушающим право на равные возможности.

Между тем в хоре заявили, что пол девочки не был основной причиной отказа. Там отметили, что «если бы ее голос отвечал желанным звуковым характеристикам хора мальчиков» и если бы она проявила необычайный талант и мотивацию, то ее бы приняли, сообщает телеканал RTVI.

Адвокат семьи Сюзанна Бреклайн отмечает, что девочка до этого пела в различных детских хорах, при этом в берлинском хоре ее кандидатуру отклонили в 2016 и 2018 годах, оба раза без прослушивания.

По словам адвоката, в декабре 2018 года декан факультета музыкальных искусств в письменной форме сообщил девочке, что она «никогда не будет петь в хоре мальчиков». Несмотря на это, ее пригласили на прослушивание в марте, чтобы снова отклонить ее заявку, а затем сказали, что у нее недостаточно мотивации и таланта, рассказала Бреклайн.

Государственный кафедральный хор – один из самых известных хоров мальчиков в Германии. В 1465 году его основал Фридрих II Бранденбургский. За 554 года своего существования он не принял в свои ряды ни одной девочки.