Названы главные «пожиратели времени» россиян

Составлен список мобильных приложений, в которых российские граждане проводят больше всего времени. Рейтинг основан на данных пользователей в возрасте 12-64 лет из городов с населением более 100 тыс. жителей и охватывает первое полугодие 2019 года.

Так, среди сотни наиболее популярных приложений россияне больше всего времени проводили в игре Gardenscapes – в среднем 46 минут в день, пишет Forbes со ссылкой на исследование, проведенное Mediascope.

На втором месте – игра Homescapes (сиквел Gardenscapes), в которой пользователи «залипают» в среднем 41 минуту в день. Ежемесячная активная аудитория игр – 1,55 млн человек у Gardenscapes и 1,56 млн у Homescapes, соответственно. Обе игры разработаны компанией Playrix.

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На третьем месте в списке самых популярных приложений – программа для чтения книг FBReader российского разработчика «Геометр Плюс». В ней пользователи проводят примерно 40 минут в день. Хотя бы раз в месяц сервисом пользуются 1,48 млн человек.

В десятку также вошли приложения YouTube (35 минут в день, пользуются более 28,92 млн россиян), «ВКонтакте» (34 минуты в день, 26,73 млн человек), Instagram (27 минут, 21,13 млн человек), «Яндекс. Навигатор» (18 минут, 6,8 млн человек), TikTok (18 минут, 1,77 млн человек), WhatsApp (15 минут, 32,4 млн человек), «Читай!» (15 минут, 1,8 млн человек).