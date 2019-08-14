«КАМАЗ» заявил о падении продаж из-за отсутствия денег у потребителей

Продажи грузовиков «КАМАЗа» за первую половину 2019 упали на 10% до 12,4 тысячи штук, 90% продаж пришлись на отечественный рынок, заявил автопроизводитель.

Сокращение рынка, как пояснили в компании, произошло на фоне снижения коммерческих грузоперевозок, замедления темпов роста инвестиций в основной капитал, низкой активностью в сфере строительства, а также уменьшения государственной поддержки спроса, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, из-за недостатка денег часть потребителей уменьшила объем средств, выделяемых на обновление автопарков и закупку новой автотехники.

Чистый убыток компании за первое полугодие составил 2 млрд рублей, в прошлом году этот показатель был в 2,5 раза ниже. Выручка автопроизводителя выросла на 1,56%, а себестоимость продаж на 5,44%.

Финдиректор «КАМАЗа» Андрей Максимов отметил, что такие показатели – следствие влияния непростой ситуации на российском рынке тяжелых грузовиков, который следует общемировой тенденции.

Ранее «КАМАЗ» поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых автомобилей.