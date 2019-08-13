Французский спортсмен откусил голову живому петуху

Члену французской команды по баскской пелоте Биксанту Ларральду, который с улыбкой откусил голову живому петуху, грозит крупный штраф.

В коротком видеоролике сидящий за столом Ларральд с улыбкой хватает петуха и, несмотря на попытки птицы вырваться, откусывает ее голову, которую затем выплевывает. Видео, вероятно, было снято в июне во время праздничного ужина после чемпионата по пелоте в Аспаррене, где победил брат Ларральда, пишет The Guardian.

Действия спортсмена вызвали гнев защитников животных, которые создали на MesOpinions петицию с требованием лишить Ларральда спонсорской поддержки и выгнать его из команды. Документ подписали более 59 тыс. человек.

К требованиям авторов петиции присоединился и фонд Бриджит Бардо, который назвал поведение Ларральда «шокирующим и отвратительным». Фонд намерен добиваться привлечения спортсмена к ответственности.

«В 2019 году отвратительно видеть, как люди убивают животных ради развлечения. Этот человек может быть примером для молодых людей, поэтому мы не можем оставить этот акт безнаказанным», – заявили в фонде Бриджит Бардо.

Сам Ларральда отказался комментировать судебный иск, но, по его словам, он осознал, что кусать петуха было «ошибкой и так делать плохо».

Во Франции жестокое обращение с животными наказывается штрафом на сумму до 30 тыс. евро (2,1 млн рублей).

Баскская пелота – национальный баскский вид спорта. Во время игры спортсмены-пелотари с ракетками-ловушками (слегка изогнутыми, как клюв, битами) в руках метают в девятиметровую стену жесткий каучуковый мяч и по очереди отбивают его.