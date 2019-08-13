Нефть подешевела на опасениях за спрос на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вниз на фоне опасений по поводу торгового конфликта между США и Китаем, который замедляет рост мировой экономики и спроса на сырье.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,19% – до 58,46 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,16% – до 54,85 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ключевым фактором, который продолжает оказывать давление на цены на нефть, является риск ухудшения перспектив мировой экономики и роста спроса на нефть на фоне обострения торгового спора между США и Китаем.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый прогноз минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в сентябре вырастет по сравнению с августом на 85 тыс. баррелей – до 8,768 млн баррелей в день, или на 1,1%.