Раскрыты подробности смерти модели Playboy в Москве

Модель Playboy и ди-джей Жанна Рассказова за некоторое время до своей смерти вызывала нарколога, сообщают СМИ.

Девушка вызвала нарколога из частной наркологической клиники, об этом «Московскому комсомольцу» сообщил знакомый Рассказовой Александр, бывший в тот момент в ее квартире.

Он пояснил, что в квартире девушки проходило бурное застолье.

Приехавший доктор поставил девушке капельницу, после чего та заснула. После окончания процедуры врач предупредил, чтобы ее не оставляли одну и уехал.

Через некоторое время Александр забеспокоился, почему девушка не просыпается так долго и попытался ее разбудить.

Девушка проснулась через некоторое время и вышла на кухню. Она «практически сразу стала задыхаться и потеряла сознание прямо на глазах перепуганного Александра и подруги», поясняет издание.

Гости Рассказовой вызвали скорую помощь, приехавшие медики боролись за жизнь девушки до последнего, но не смогли ее спасти.

«У девушки было хроническое заболевание, в связи с чем она постоянно принимала лекарственные препараты. По какой-то причине Рассказова не сообщила об этом наркологу. По предварительной версии, возможно, именно несовместимость лекарств вызвала остановку сердца», – подчеркнуло издание.

Ранее сообщалось, что Рассказова могла умереть якобы из-за передозировки наркотиков.