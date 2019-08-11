В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА

Российское Министерство обороны нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки нового поколения, причем первый полет ПАК ДА запланирован уже на 2025-2026 годы, пишет The National Interest.

«Самым поразительным аспектом ПАК ДА» издание называет то, как близки сроки поступления бомбардировщика на службу: в 2021-2022 годах ожидается первый прототип, первый полет – в 2025-2026 годы, серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах, сообщает «Российская газета».

Указывается, что ПАК ДА – совершенно новый проект с новыми концептуальными решениями. Так, будет сильно снижена «видимость» для радаров противника, улучшена управляемость, расширены боевые возможности. При этом приоритетом ПАК ДА называется скрытность, а не сверхзвуковая скорость.

По данным издания, бомбардировщик будет вооружен ракетами с дальностью действия до 7 тыс. километров. Эти ракеты смогут анализировать воздушную и радиолокационную обстановку, менять цели во время полета, автономно корректировать траекторию для уклонения от радаров.

Издание полагает, что такое оружие почти наверняка разместят во внутреннем оружейном отсеке ПАК ДА.

В то же время The National Interest считает, что новый бомбардировщик вряд ли массово заменит модернизированные Ту-160 и Ту-22М3, которые сейчас получают новую авионику и вооружение.

«Создается впечатление, что ПАК ДА призван заполнить высокоинтенсивную нишу ядерного конфликта с глубоким проникновением в зону действия ведущих систем противовоздушной обороны», – предполагает американское издание.

В феврале сообщалось, что определены облик и характеристики ПАК ДА. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проекте самолета.