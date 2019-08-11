Власти оценили возможность осеннего наводнения в Иркутской области

Традиционное осеннее повышение уровня воды не будет значительным и не станет причиной нового наводнения, заявил глава Иркутской области Сергей Левченко.

«Осеннее повышение уровня воды всегда существует, но оно в два раза меньше, чем повышение, которое было в конце июля – начале августа. Ученые, гидрологи, с которыми мы говорили, отмечают, что вероятность ничтожна, что будет третий раз такое же наводнение», – передает его слова ТАСС.

Ранее он сообщил, что общее количество пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении в Иркутской области, начавшемся в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.